В Ужгороде проходит Первый международный фестиваль ромского искусства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор фестиваля председатель культурного общества «Ром Сом» Аладар ПАП.

По его словам, в Закарпатье на фестиваль съехались ромы из Словакии, Венгрии, Румынии и Польши, а также из всей Украины.

Поддержали проведение ромского фестиваля организация Open Society Institute и Вышеградский фонд, которые помогли закарпатским ромам организовать зрелищный концерт с участием многих украинских и зарубежных ромских коллективов.

Зрители впервые смогут увидеть старинные ромские танцы из нескольких регионов европейских стран. Ужгород на фестивале будут представлять лауреат многих фестивалей, в том числе обладатель гран-при нескольких международных фестивалей, ансамбль «Ром Сом», певица Неля АДАМ и «золотой голос» Иосиф ГОРВАТ.