В Запорожской области выявлено взяток на 1,5 млн. грн.

Сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции в 2009 году выявили взяток на сумму свыше 1,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, за 7 месяцев задокументировано 97 фактов получения взяток на общую сумму свыше 1,5 млн. грн. Среди 47 взяточников, задержанных с поличным, 15 - госслужащие органов власти и местного самоуправления, еще 15 - сотрудники контролирующих органов.

Средняя сумма взятки в регионе, по данным ЦОС, достигла 16,2 тыс. грн.

Среди наиболее резонансных дел - уголовное дело в отношении начальника Запорожского областного управления по защите прав потребителей Анатолия СМАГЛЮКА, задержанного за вымогательство у местного бизнесмена денег за неприменение админсанкций по выявленным нарушениям, а также задержание заместителя мэра Бердянска Вадима ТИХОНОВА, которому инкриминируется вымогательство и получение взятки за решение вопросов, связанных с выдачей разрешительных документов на строительство объектов на побережье Азовского моря.