В Донецке прошла генеральная репетиция открытия «Донбасс Арены»

В Донецке на стадионе «Донбасс Арена» успешно проведена генеральная репетиция церемонии открытия «Гранд Шоу».

Как сообщили УНИАН в медиа-центре «Донбасс Арены», генеральная репетиция прошла вечером 27 августа со всеми элементами праздника: массовой хореографией, яркими костюмами, световым и музыкальным сопровождением.

Единственным исключением в репетиции стало отсутствие команды «Шахтер», которая сейчас находится в Монако, и главной звезды «Гранд Шоу» – американской певицы БЕЙОНСЕ.

На трибунах стадиона присутствовали около 10 тысяч зрителей: сотрудники ФК «Шахтер», «Донбасс Арены», члены их семей, родственники и друзья. Все они, как и положено по сценарию, с 18.00 начали заходить на стадион, а само «Гранд Шоу» началось в 20.00, как и предполагает программа.

На входе каждому вошедшему выдавались виртуальные гривни, которые уже внутри можно было обменять на пластиковую платежную карточку с соответствующей суммой на счету. За виртуальные деньги зрители могли купить горячие и прохладительные напитки. Таким образом посетители протестировали работу фаст-фудов на стадионе.

После завершения репетиции организаторы шоу констатировали, что мероприятие прошло на твердую «пятерку». Они заверяют, что «Гранд Шоу» в полном варианте будет еще более зрелищным.

Как сообщалось, торжественное открытие «Донбасс Арены» начнется в 20.00 29 августа.