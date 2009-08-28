«Колядник» Зварич рвется из львовского изолятора в Киев

Апелляционный суд города Киева оставил без рассмотрения представление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины о продлении на 9 месяцев содержания под стражей бывшего судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА, обвиняемого во взяточничестве в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании судья Станислав КРАВЧЕНКО принял такое решение в связи с тем, что представление Генпрокуратуры на продление содержания под стражей еще на 9 месяцев И.ЗВАРЫЧА не было оформлено в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством – настоящий документ не был подписан следователем.

Как объяснил представитель Генпрокуратуры, это чисто техническая ошибка, а следователь, который должен был поставить подпись под представлением, в настоящее время находится в командировке во Львове, а следовательно, после подготовки нового представления судебное заседание по этому вопросу будет проведено на будущей неделе.

В свою очередь адвокат И.ЗВАРЫЧА Руслана ЮХИМЕНКО назвала такую ненадлежащую подготовку представления Генпрокуратуры по такому важному резонансному делу служебной небрежностью.

Представитель И.ЗВАРЫЧА в суде также обнародовала ходатайство своего подзащитного к суду.

В этом ходатайстве И.ЗВАРЫЧ просит доставить его на судебное заседание из львовского следственного изолятора в Киев, чтобы он имел возможность лично объяснить судье свою позицию о нецелесообразности его дальнейшего содержания под стражей.

«Прошу вас предоставить мне возможность хотя бы один раз принять непосредственное участие при рассмотрении представления прокуратуры, выслушать меня и предоставить мне возможность лично объяснить нецелесообразность содержания меня под стражей. Ведь уже более двух месяцев со мной никакие следственные действия не проводятся», - говорится в ходатайстве И.ЗВАРЫЧА.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРЫЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.