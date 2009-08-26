Милиция провела обыск в мэрии Симферополя - СМИ

Сотрудники милиции провели сегодня обыск в мэрии Симферополя, в кабинетах чиновников, курирующих земельные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, Главное управление Министерства внутренних дел Украины в АР Крым возбудило уголовное дело по фактам незаконного выделения земельных участков симферопольскими властями, сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию начальника милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ.

Работник пресс-службы милиции заявил УНИАН, что не уполномочен ничего комментировать и посоветовал обратиться либо к начальнику Отдела связей с общественностью крымского Главка МВД, либо к руководителю милиции автономии. УНИАН пока не удалось дозвониться к Г.МОСКАЛЮ.

В исполкоме горсовета также не комментируют эту информацию.

Ранее народный депутат Украины (фракция Партии регионов), лидер «регионалов» Крыма Василий КИСЕЛЕВ неоднократно заявлял о земельном «беспределе» в Симферополе. По словам нардепа, «отдельные личности» незаконно строят здания там, где им хочется, а потом сдают их в аренду или продают.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Кабинет министров Украины назначил народного депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД Украины в Крыму – заместителем министра внутренних дел страны.

23 августа министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО представил крымской милиции нового начальника.

Сегодня в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» Г.МОСКАЛЬ высказал мнение, что в ближайшее время следует ожидать возбуждения громких уголовных дел в отношении высокопоставленных крымских чиновников.