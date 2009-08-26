С 1 сентября в столичных школах снимут госохрану?

С нового учебного года в столичных школах снимается государственная охрана из-за отсутствия финансирования из городского бюджета на ее содержание.

Об этом УНИАН сообщил секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки Алексей ДАВЫДЕНКО.

«С 1 сентября снимают государственную охрану и ни в одной школе 1 сентября, ни в одном районе города государственной охраны на дверях не будет. Опять все возвращается к бабушкам-вахтершам. Нет денег. В городском бюджете деньги на охрану с сентября месяца не предусмотрены», - сказал А.ДАВЫДЕНКО.

«Соответственно бабушки-вахтерши до 2-3 часов дня сидят, а после этого - группы продленки, кто будет охранять до 6 вечера, пока родители не придут забирать своих детей? – Никто!», - акцентировал он.

А.ДАВЫДЕНКО сообщил, что на протяжении последней недели он, как депутат Киевсовета, посещает столичные школы в плане ознакомления с ходом подготовки к началу учебного года, и высказал неудовлетворение ситуацией.

А.ДАВЫДЕНКО раскритиковал работу Главного управления образования и науки КГГА, которое за последний месяц, по его словам, «палец об палец не ударило», чтоб что-то изменить для улучшения ситуации. Вопрос о работе управления депутат также планируется поднять и на ближайшем заседании профильной комиссии по образованию.