Комиссия Минздрава не видит связи между смертью младенца и вакциной

Вакцинация не была причиной смерти четырехмесячного младенца в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил председатель специальной комиссии Министерства здравоохранения Украины по расследованию причин смерти ребенка Федор ЛАПИЙ.

Он отметил, что рассматривались все причины, которые могли повлечь смерть ребенка.

“Сейчас еще обсуждаются вопросы относительно других состояний, которые могли бы повлечь смерть. Есть врачебная тайна, и то, что говорится родителям как законным представителям ребенка, не могут знать все. О том, что произошло с ребенком, я не имею права рассказывать”, – отметил Ф.ЛАПИЙ.

По его словам, комиссия не выявила никаких нарушений в хранении или качестве вакцины.

“Ребенок не имел противопоказаний к прививке. Родители также подтвердили, что накануне вакцинации ребенка осмотрел педиатр”, – сказал Ф.ЛАПИЙ.

В свою очередь, педиатр-инфекционист, медицинский консультант ЮНИСЕФ Екатерина БУЛАВИНОВА отметила, что смертельные случаи из-за вакцинации возникают очень редко.

“Этому есть три причины: анафилактический шок (один случай на миллион), нарушение условий хранения вакцин (характерное для стран третьего мира со слабой системой здравоохранения) и осложнения (один случай на 300 тысяч), которые при правильно оказанной помощи не должны заканчиваться смертью”, – отметила Е.БУЛАВИНОВА.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2009 года 4-месячный младенец из села Бахмутское (г. Соледар, Артемовский район) умер в Донецкой детской горбольнице №1. Накануне, 14 августа, ему была сделана вторая прививка вакциной «Пентаксим» (с.D2213) производства Франция «Санофи Пастер». Первая прививка была сделана ребенку также вакциной «Пентаксим» этой же серии месяц назад – 10 июля, и реакции на введение вакцины не было.

Проведенное медицинское расследование засвидетельствовало, что причиной смерти ребенка стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких не установленной этиологии. По предварительным заключениям комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией лишь по времени.

18 августа прокурор Артемовского района по факту смерти младенца возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».