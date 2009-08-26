Нацбанк собирается опять закрутить гайки вкладчикам

Национальный банк планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов и обязать банки выплачивать проценты по валютным депозитам в гривне. Банкиры поддерживают инициативы НБУ, ожидая, что их реализация позволит снизить давление на курс гривны. Однако эксперты опасаются, что такие новшества еще больше подорвут доверие к банковской системе и приведут к дальнейшему снижению притока депозитов.

На прошлой неделе Нацбанк обнародовал проект постановления правления НБУ "Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положение о порядке проведения банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами". В документе сказано, что "вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита)". Например, если вкладчик захочет расторгнуть депозитный договор, то "банк не выполняет действия по требованиям вкладчика". В случае принятия постановления новые правила будут распространяться не только на новые, но и на действующие депозитные договоры.

В Нацбанке ссылаются на принятый 27 июля законом "Об особенностях проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков". Исполнительный директор НБУ по вопросам платежных систем и расчетов Виктор Кравец пояснил Коммерсант-Украина, что документ должен помочь банкам решить проблему, которая возникла год назад. "Если это банковский вклад, то он должен вноситься на особый срок без права досрочного снятия. Неограниченно пользоваться деньгами можно с текущего счета,– заявил изданию чиновник.– В результате конкуренции банков друг с другом они ввели вместо депозитных счетов дублирующие текущие. Чтобы эту чехарду ликвидировать, мы подготовили такое постановление". Банки, которые начисляли высокие проценты по текущим счетам под видом депозитных, будут вынуждены ликвидировать такие продукты.

Кроме того в НБУ изданию сообщили, что, также планируют обязать банки выплачивать проценты по валютным депозитам только в гривне. "Банковский вклад – это услуга, предоставляемая украинским банком. А по нашему законодательству услуги должны предоставляться только в национальной валюте,– пояснил инициативу один из чиновников НБУ.– Пока мы только обсуждаем этот вопрос, возможно, разрешим банкам начислять проценты в валюте, а выплачивать их в гривне по официальному курсу".