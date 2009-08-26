Детей с кашлем и насморком 1 сентября к занятиям не допустят

В Москве дети с кашлем и насморком не будут допущены к занятиям 1 сентября. Как сообщила на пресс-конференции руководитель Департамента образования Москвы Ольга Ларионова, такая мера необходима в связи с участившимися случаями заболевания гриппом A (H1N1). По ее словам, важно не допустить в школы детей с любыми признаками ОРВИ, так как симптомы ОРВИ и так называемого "свиного гриппа" - одинаковы.

"До 1 сентября все школы и другие общеобразовательные учреждения города будут осмотрены медработниками. С началом занятий педагоги проведут работу с учениками, которые отдыхали за границей не в составе организованных групп, а с родителями, чтобы выяснить, в каких странах они были", - добавила О.Ларионова.

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