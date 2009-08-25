В России хотят узаконить "золотые парашюты" топ-менеджеров

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) предложила поправки к законопроекту "Об акционерных обществах", допускающие выплату компенсаций (так называемых "золотых парашютов") для гендиректоров и членов совета директоров, даже если их полномочия досрочно прекратились. Об этом сообщает сайт газеты "Ведомости".

Сейчас в законе подобный пункт не указан. Однако по факту компенсации, как правило, выплачиваются, а существующие судебные споры идут касательно размера этих "парашютов".

Как заявил руководитель ФСФР Владимир Миловидов, идея законопроекта уже согласована на межведомственном уровне. Сейчас дорабатывается его текст.

В качестве примера споров относительно "парашютов" издание приводит "Газпром", пытающийся отсудить 446,5 миллиона рублей, выплаченных бывшим директорам подконтрольной газовой монополии энергокомпании ОГК-2. Арбитражный суд отказал дочерним структурам "Газпрома" в этом иске в конце июля 2009 года.

На фоне глобального финансового кризиса в некоторых странах, в частности, в США, было принято законодательство, ограничивающее "золотые парашюты" для топ-менеджеров компаний, получающих финансовую помощь от государства, напоминает Лента.ру. Премьер-министр Великобритании заявил, что у банков, которые выживают за счет средств налогоплательщиков, не должно быть "никаких вознаграждений за провалы", Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС рекомендовал усилить контроль акционеров за политикой зарплат, бонусов и других денежных поощрений.