Европа пытается взять под контроль зарплаты директоров и банкиров

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС хочет пересмотреть законодательство о зарплате руководителей бизнеса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заключениях Совета, одобренных на его заседании в Люксембурге.

Министры, в частности, считают, что акционеры должны иметь более эффективный контроль над политикой, которую осуществляет совет директоров, в частности, над политикой вознаграждений, включающих как непосредственно зарплату, так и любые дополнительные бонусы, социальные доплаты и тому подобное.

При этом, по убеждению министров, в расходах на содержание руководящих органов бизнеса должно быть заложено положение о том, что такие расходы должны отображать реальный коэффициент полезного действия. Критерии учета такого коэффициента (в случаях, когда речь идет о финансовых институтах) должны также базироваться на том, чтобы действия совета директоров вели к усилению рыночных позиций компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС в Люксембурге одобрил ряд заключений, направленных на преодоление финансового кризиса.