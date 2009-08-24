В Тернопольской области открыли памятник Степану Бандере

В селе Струсов Теребовлянского района Тернопольской области открыли памятник проводнику ОУН Степану Бандере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, участие в вече по случаю открытия памятника приняли председатель областного совета Алексей КАЙДА, руководители Теребовлянского района, священнослужители, жители села и гости. Выступающие отмечали, что С.Бандера дал пример самоотверженного служения родному народу и был образцом настоящего политика, военного стратега, украинского патриота поэтому его личность является актуальной и сегодня.

Кроме памятника С.Бандере в Струсове также открыли экспозицию национально-освободительной борьбы украинского народа за независимость в местном краеведческом музее. Экскурсии гостям провели самые юные жители села.

Как сообщал УНИАН, 2009 год в Тернопольской области провозглашен Годом Степана Бандеры. По случаю 100-летия со дня его рождения, которое исполнилось 1 января 2009 года, памятник проводнику ОУН был открыт 26 декабря 2008 года в Тернополе.