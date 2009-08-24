В Ровно накрыли подпольное казино

В городе Ровно выявили подпольное казино.

Как передает корреспондент УНИАН, можно было подумать, что этой ночью возле входа в бывшее казино «ANTE», что в Ровенском Доме офицеров, снимают кино: вооруженные люди в черном и в масках взламывают двери, за которыми пытаются укрыться работники и 12 клиентов нелегального игорного заведения. По словам председателя Государственной налоговой администрации в Ровенской области Виктора БАШУКА, эту операцию готовили заранее. И именно накануне получили по телефону доверия информацию о деятельности этого казино. Проверили ее - и данные подтвердились.

Перед работниками налоговой милиции двери заведения закрыли, и они вынуждены были выбивать их. В 1.30 налоговики попали в казино, оборудованное по всем требованиям к деятельности таких заведений. Принадлежит оно частному предприятию «Днепр-Плюс».

”ANTE» в Доме офицеров, здание которого находится на балансе Минобороны, работало и раньше. После принятия закона о запрете игорного бизнеса с фасада исчезла вывеска, но внутри ничего не изменилось. Его обслуживали охранник, кассир, бармен и 5 крупье. Казино работало только для постоянных клиентов, которые заходили туда по предварительной договоренности, по паролю и с разрешения старшего крупье. За всем внутри дома вели видеонаблюдение, охрана следила, чтобы в казино не попали посторонние люди.

Изъяты стол для игры в рулетку, два стола для игры в покер, 2423 жетона для рулетки, два опечатанных лотка с жетонами, 431 игральную карту для игры «Блэк Джек» и «Покер», книгу расчетных операций, сейф с деньгами, а также 13 бутылок алкогольных напитков. Всего было изъято почти 25 тысяч гривен и свыше двух с половиной тысяч долларов, а также системный блок компьютера, который обслуживал казино. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Владельцу казино как юридическому лицу грозит наказание в виде штрафа в сумме 5 миллионов гривен, а руководителям - ограничение или же лишение свободы. Игроки, которых застигли в казино, также будут отвечать перед законом за незаконную деятельность.