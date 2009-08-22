В Черкасской области выявили факт уклонения от возвращения валюты

Укрывательство валютной выручки выявили работники налоговой милиции ГНА в Звенигородском районе Черкасской области во время проверки сельскохозяйственных предприятий Шполянского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, в конце 2007 года руководство одной сельскохозяйственной фирмы заключило соглашение с итальянской компанией на поставку большой партии деревянных поддонов. Согласно договору иностранное предприятие перечислило средства за экспортированный товар, однако на расчетный счет украинского предприятия-поставщика валютная выручка так и не попала.

В пресс-службе отметили, что размер невозвращенной из-за границы валютной выручки превысил 11 тыс. евро.

По факту уклонения от возвращения валютной выручки в иностранной валюте в особо больших размерах против служебных лиц предприятия прокуратурой Шполянского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Следствие по делу продолжается.