Почему улучшился инвестиционный климат в Украине?

Улучшение инвестиционного климата является следствием последовательности экономических реформ правительства и гарантированной защиты прав инвестора, считает министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Об этом говорится в комментарии министра, распространенном пресс-службой Минэкономики.

В частности, во втором квартале 2009 года, отмечает Б.ДАНИЛИШИН, с учетом переоценки, потерь и курсовой разницы, прирост совокупного объема иностранного капитала составил 1 млрд. 539 млн. долларов США, что в 1,9 разы больше, чем в первом квартале, а в целом по итогам полугодия – 2 млрд. 358,6 млн. дол прироста совокупного объема иностранного капитала.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину, на 1 июля 2009 года составил 37 млрд. 965,7 млн. дол., и в расчете на одного человека составляет 823,9 дол.

В январе-июне 2009 года выросли объемы капитала, в частности, из Нидерландов – на 561,7 млн. дол., Франции – на 342,0 млн. дол., Российской Федерации – на 277,1 млн. дол., что составляет свыше 50% прироста инвестиций.

Прирост инвестиций отмечен на предприятиях, осуществляющих финансовую деятельность, – на 861,0 млн. дол., операции с недвижимым имуществом, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 454,9 млн. дол., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления, – на 141,5 млн. дол., а также на предприятиях промышленности – на 582,0 млн. дол., в т.ч. перерабатывающей – на 522,6 млн. дол.

Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность (на 207,8 млн. дол.) и в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 106,1 млн. дол.).

Общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 июля 2009 года составил 37965,7 млн. дол., что на 6,6% больше объемов инвестиций на начало 2009 года и в расчете на одно лицо составляет 823,9 дол.

На предприятиях промышленности сосредоточенно 8 млрд. 570,1 млн. дол. (22,6% общего объема прямых инвестиций в Украину), в т.ч. перерабатывающей – 7 млрд. 373,9 млн. дол. и добывающей – 1 млрд. 046,2 млн. дол. Среди отраслей перерабатывающей промышленности в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий внесено 1 млрд. 792,1 млн. дол. прямых инвестиций, в металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 1 млрд. 406,0 млн. дол., химическую и нефтехимическую промышленность – 1 млрд. 150,7 млн. дол., машиностроение – 1 млрд. 051,7 млн. дол., производство другой неметаллической минеральной продукции – 758,3 млн. дол.

В финансовых учреждениях аккумулировано 8 млрд. 015,7 млн. дол. (21,1%) прямых инвестиций, в организациях, которые осуществляют операции с недвижимым имуществом, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям, – 4 млрд. 068,7 млн. дол. (10,7%), на предприятиях торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления, – 3 млрд. 828,4 млн. дол. (10,1%).

О наличии прямых иностранных инвестиций отчитывалось 17,9 тыс. предприятий Украины.

Сумма кредитов и ссуд, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 июля 2009 г. составляла 6149,7 млн. дол. Больше всего их поступило в частности, из Нидерландов – 722,5 млн. дол., Франции – 530,5 млн. дол., Германии – 509,8 млн. дол., Российской Федерации – 493,0 млн. дол., Австрии -331,4 млн. дол., Великобритании – 241,3 млн. дол., Венгрии – 239,3 млн. дол., Польши – 181,5 млн. дол. , Швеции – 152,2 млн. дол.

В первом полугодии 2009 года из Украины в экономику других стран мира направлено 25,9 млн. дол. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде денежных взносов.

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы, на 1 июля в 2009 г. составил 6226,8 млн. дол., в т.о. в страны ЕС – 5945,0 млн. дол. (95,5% общего объема), в страны СНГ – 219,6 млн. дол. (3,5%), в другие страны мира – 62,2 млн. дол. (1,0%).

Сумма кредитов и ссуд, предоставленных украинскими резидентами предприятиям прямого инвестирования, на 1 июля 2009 года составляла 123,4 млн. дол.

Общий объем прямых инвестиций Украины в экономику других стран мира, учитывая заимообразный капитал, составлял 6350,2 млн. долларов.