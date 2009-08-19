Выстрел в активиста Партии регионов пойдет по статье "хулиганство"

По факту нападения на лидера Измаильской городской организации Партии регионов Александра САМОЙЛЕНКО возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Одесской области.

В милиции напомнили, что сегодня утром в Измаиле из огнестрельного оружия неизвестный ранил депутата городского совета, лидера городской организации Партии регионов А.САМОЙЛЕНКО, 1958 года рождения.

Около 8.00 А.САМОЙЛЕНКО вышел из подъезда дома, где он проживает, и направился к гаражу за своим автомобилем. При открытии дверей гаража к нему подошел неизвестный мужчина в возрасте около 25 лет и выстрелил из огнестрельного оружия, спрятанного у него в сумке.

В результате выстрела А.САМОЙЛЕНКО получил ранения дробью коленных суставов обеих ног и госпитализирован. На месте происшествия изъяты гильза калибра 16 мм и несколько дробин диаметром 3 мм.

Нападавший объявлен в розыск по приметам, которые предоставил потерпевший.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в Одесской областной милиции, в настоящее время отрабатываются две версии: совершение преступления из хулиганских мотивов с целью завладения автотранспортом и профессиональная и общественная деятельность А.САМОЙЛЕНКО.