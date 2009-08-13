Нацбанк продаст с аукциона серебряные монеты, посвященные Гоголю

Национальный банк Украины 20 августа проведет аукцион по продаже серебряной памятной монеты «За твором М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Учитывая многочисленные обращения в Национальный банк по поводу приобретения указанной монеты и ограниченные технологические возможности БМД, Национальный банк Украины принял решение провести аукцион по продаже серебряной памятной монеты «За твором М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» 20 августа 2009 года в соответствии с распоряжением Национального банка от 16.07.2009 № 413-р. Аукционы будут проведены всеми территориальными управлениями Национального банка Украины”, - отмечается сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 10 августа 2009 года ввел в оборот серебряную памятную монету «За твором М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» номиналом 50 грн., посвященную творчеству Н.Гоголя.