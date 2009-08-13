На межбанке евро подбирается к 12 гривням

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,2875/8,3315, к 12:00 цены выросли до 8,33100/8,3640 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2576/96, к 12:00 цены поднялись - 0,2595/0.2610. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,0300 (-0,5250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4254/56, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,8155/11,8640, к 12:00 цены ушли вверх - 11,8770/11,9155.