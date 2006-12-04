Ющенко рассчитывает ускорить судебные дела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и заместитель председателя Верховного Суда Украины Анатолий ЯРЕМА обсудили меры, необходимые для ускорения рассмотрения дел Верховным Судом.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, на встрече отмечалось, что по состоянию на конец первого полугодие текущего года в Судебной палате по гражданским делам Верховного Суда Украины остались нерассмотренными свыше 47 тысяч дел. Президент Украины и заместитель председателя ВСУ обсудили меры, которые необходимо принять, чтобы ускорить рассмотрение этих дел.

Президент также поблагодарил А.ЯРЕМУ за значительный личный вклад в развитие судебной системы Украины, защиту конституционных прав и свобод граждан.

Участие во встрече принял заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.