За 40 гривен подростки убили пенсионерку

В селе Михайловцы Полтавской области в конце ноября в своем доме была найдена мертвой с травмой головы 86-летняя пенсионерка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны двое 16-летних подростков. Предварительно установлено, что они с целью кражи проникли в дом потерпевшей, нанесли смертельные телесные повреждения хозяйке и похитили 40 гривен.