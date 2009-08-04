У Ющенко рассказали, откуда деньги у Пенсионного фонда

Пенсионный фонд (ПФ) выполнил собственные плановые показатели по поступлениям благодаря правительственным заимствованиям из Государственного бюджета.

Об этом говорится в аналитической записке по финансовому состоянию Пенсионного фонда Украины за январь-июль 2009 года Главной службы информационной политики Секретариата Президента, переданной агентству УНИАН.

В записке отмечается, что плановые показатели доходной и расходной частей бюджета за январь-июль 2009 года, по которым отчитывается Пенсионный фонд, существенно изменены по сравнению с теми, которые были предоставлены фондом в марте текущего года. Так, плановый показатель общей суммы доходов уменьшен с 88 085 до 80 879 млн. грн. (на 8,2%), собственных доходов с 60 338 до 53 502 млн. грн. (на 11,3%), общей суммы расходов – увеличен с 94 280 до 94 999 млн. грн. (на 0,8%).

«Отмеченные изменения дали возможность Пенсионному фонду отрапортовать о выполнении плановых показателей. Однако, исходя из плановых показателей, которые были предоставлены раньше, невыполнение составляло бы по общей сумме доходов – 4,6%, по собственным доходам – 6,1%», - говорится в документе.

Акцентируется также, что выполнение обязательств относительно пенсионных выплат стало возможным за счет полученных Пенсионным фондом займов из государственного бюджета. На покрытие дефицита Фонд получил из бюджета ссуды в сумме 20,0 млрд. грн., а погасил, учитывая остаток долга предыдущего года (1,3 млрд. грн.) - 11,5 млрд. грн. По состоянию на 1 августа 2009 года задолженность Фонда перед Государственным бюджетом по полученным займам составляет 9,8 млрд. грн.

«За январь-июль остаток средств бюджета Пенсионного фонда на конец отчетного периода уменьшился больше чем в 3 раза (с 3,5 до 1,0 млрд. грн.). Это является критическим ввиду того, что в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрено резерва средств для текущих потребностей», - подчеркивается в записке.

«Необходимо безотлагательно принять действенные меры, в частности, относительно недопущения роста задолженности по заработной плате, недоимки в Пенсионный фонд, невыполнение графика погашения задолженности по уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование», - рекомендуют в Секретариате Президента.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованным председателем правления Пенсионного фонда Алексем ЗАРУДНЫМ 4 августа т.г. данным, объемы собственных поступления в Пенсионный фонд за 7 месяцев 2009 года (январь-июль) составили 105,9%. По его словам, у ПФ нет уменьшения собственных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.