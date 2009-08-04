Россия ставит рекорд добычи нефти

Суточная добыча нефти в России в июле 2009 г. составила 9,91 млн баррелей, что является рекордом за последние десять лет.

Об этом говорится в данных российского Министерства энергетики и расчетах аналитика "Тройки диалога" Валерия Нестерова, сообщает Дело.

В июле 2009 г. было добыто на 1,4% нефти и газового конденсата больше, чем в июле 2008 г. За семь месяцев объемы среднесуточной добычи увеличились на 0,8%.

Из пяти крупнейших российских компаний объемы добычи падали только у "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти". В "Роснефти", "Лукойле" и ТНК-ВР добыча увеличивалась.

Общий рост объясняется добычей технологической нефти с Ванкорского месторождения, которое разрабатывает "Роснефть". Именно "Роснефть" стала лидером роста по итогам июля. Всего же за семь месяцев больше всего добыча выросла у "Лукойла" - сразу на 3,3%.

Увеличение добычи было зафиксировано и в газовом секторе. По итогам месяца газовики добыли 41,4 млрд кубометров - это на 10% больше, чем в июне, и на 16 процентов меньше, чем в июле 2008 года. В частности, "Газпром" увеличил добычу на 12,8% за месяц.