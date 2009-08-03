Черноголовые чайки порадовали экологов и егерей

Экологи отмечают увеличение в Херсонской области поголовья чаек, занесенных в Красную Книгу.

Об этом УНИАН сообщили в областном Управлении экологии.

Согласно сообщению, черноголовые чайки (считаются редким видом птиц) заняли почти весь остров Бабий на территории Черноморского биосферного заповедника в Голопристанском районе Херсонской области .

На этом острове егеря насчитали более 120 тыс. таких чаек, хотя ранее их количество было от нескольких сот до 38 тыс. пар. Увеличение поголовья краснокнижных птиц специалисты связывают с улучшением экологической ситуации в области.

Отличительная черта таких птиц в том, что они едят не рыбу, как большинство морских пернатых, а насекомых, которых промышляют на сельхозполях.

В Украине гнездятся 9/10 всей мировой популяции черноголовых чаек.