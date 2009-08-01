Уоррен Баффет заработал еще 1 млрд долларов

Американский инвестор-миллиардер, глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заработал 1 млрд долл. бумажной прибыли на инвестициях в акции китайского производителя автомобилей с электродвигателем BYD ("Build Your Dream"), сообщает американский телеканал CNBC.

Компания MidAmerican Energy Holdings, входящая в холдинг Berkshire Hathaway, договорилась в сентябре 2008 г. о покупке 225 млн новых акций BYD (около 10% акционерного капитала компании) за 1,8 млрд гонконгских долл. (230 млн долл. США). С того времени акции BYD выросли в Гонконге на 400%, и доля У.Баффета теперь стоит около 1,2 млрд долл., что дает 1 млрд долл. бумажной прибыли.

78-летний У.Баффет вот уже 40 лет возглавляет компанию Berkshire Hathaway, которая его стараниями превратилась из скромного производителя текстиля в инвестиционный конгломерат, владеющий страховым, перестраховочным и инвестиционным бизнесом, коммунальными и энергетическими активами, целым рядом производств - от стройматериалов до кондитерских изделий (всего около 80 компаний). У.Баффет считается самым богатым человеком в мире после Билла Гейтса и планирует разделить свое многомиллиардное состояние между несколькими благотворительными фондами.

РосБизнесКонсалтинг