Вместе с черепом Гонгадзе найдены еще три трупа

В Белоцерковском районе Киевской области во время раскопок черепа, который может принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе, найдены еще три трупа.

Об этом сообщает газета «Левый берег» со ссылкой на собственные источники.

Кому принадлежат останки, как они оказались в окрестностях села Сухолесы, где проводятся раскопки, с какого времени они там находятся, есть ли связь между эти тремя телами и «делом Гонгадзе», в настоящее время еще неизвестно.

Детали следствия не разглашаются.

Как удалось выяснить изданию, органы сейчас также принимают решение о целесообразности дальнейшего проведения раскопок в этом районе. Не исключено, что нынешние «находки» не последние, отмечает газета.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

29 июля специалисты начали проводить экспертизу для идентификации останков черепа, который может принадлежать Г.Гонгадзе. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия необходимо провести для того, чтобы установить идентификацию найденных фрагментов головы с костями тела.

Сегодня, 31 июля, стало известно, что следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины нашла вблизи населенного пункта Сухолесы Белоцерковского района практически весь череп, который может принадлежать Г.Гонгадзе. По данным Генпрокуратуры, найденные останки совпадают с фрагментами, найденными на днях на месте, указанном во время допроса бывшим начальником Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧЕМ.