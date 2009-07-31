Погода на 1 августа

1 августа на территории Украины ожидается переменная облачность. В восточной части страны, а ночью и в карпатском регионе, пройдут кратковременные грозовые дожди; на остальной территории - без существенных осадков, лишь днем в северных и большинстве районов центральных областей -небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 13-18°, на юге местами 19-21°; днем 22-27°, в южной, восточной части страны и в Закарпатье 26-31°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 14-19°.

В Киевской области - переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 13-18°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

31 июля температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, вблизи Евпатории - 16°, в Днепре в районе Киева 22°.