Доллар на межбанке упал ниже 8

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,0450/8,0870, к 12:00 цены упали до 7,9875/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2575/93, к 12:00 цены снизились - 0,2540/55. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,2950(-0,3750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4103/1,4105, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3440/11,4043, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 11,2425/11,2690.