Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,9747 грн./долл., что на 0,5% меньше вчерашнего курса, продают – по 8,1205 грн./долл. (меньше на 0,4%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,900-8,055 грн./долл., по продаже – 8,05-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,5% по сравнению с 30 июля и составляет 11,2158 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,5112 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,12-11,35 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,59 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 июля снизился на 1,4% и составляет в среднем 0,2376 грн./рубль, курс продажи – на 0,9%, до 0,2569 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,275 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева снизился на 0,2% по сравнению с 30 июля и составляет 7,9608 грн./долл., продажи – на 0,4%, до 8,1115 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,9-8,02 грн./долл., по продаже – 8,08-8,2 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,3% по сравнению с 30 июля и составляет 11,2415 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,495 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,05-11,3 грн./евро, по продаже – в пределах 11,4-11,59 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 30 июля снизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2366 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2595 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2460 грн./рубль, по продаже – 0,2540-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,95/8,15 грн., евро – 11,15/11,5 грн., рубль – 0,22/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,8/8,10 грн., евро – 10,80/11,70 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 11,10/11,35 грн., рубль – 0,244/0,256 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 31 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,7, к евро – 10,82, к российскому рублю – 0,2424.