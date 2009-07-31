Fitch снизило рейтинги Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с «В-» до «СС».

Об этом сказано в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что оба рейтинга остаются под наблюдением в списке Rating Watch «Негативный».

Агентство также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций НАК “Нафтогаз Украины” на 500 млн. долл. с погашением в сентябре 2009 года с «В» до «СС».

Рейтинг возвратности активов по облигациям – RR4.

Напомним, в марте т.г. Fitch заявил, что допускает снижение рейтингов «Нафтогаза Украины».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля т.г. Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «B» до «B-».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.