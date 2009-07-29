Кассир банка похищала деньги для погашения кредита на жилье

Сотрудники столичной милиции задержали кассира одного из ведущих банков Украины, которая похищала деньги из финансового учреждения, где работала, чтобы погасить кредит за приобретенный за 1 млн. грн. дом в Борисполе.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Как отметили в киевском главке, 37-летняя женщина взяла кредит в банке, где работала, и имея доступ к хранилищу денег, похищала их. На момент задержания она успела присвоить 15 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в ЦОС, женщина успела проработать в этом банковском учреждении лишь несколько месяцев.