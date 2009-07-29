Тимошенко вмешается в ситуацию с Харьковским авиазаводом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена выяснить причины ареста счетов Харьковского авиазавода в "Мегабанке".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я собираюсь самым радикальным образом вмешаться в эту ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что вчера этот вопрос обсуждался на специальном совещании с руководителями предприятий авиационной отрасли.

«Мы пересмотрели полностью, в какой финансовой ситуации находится авиапредприятие. Вы знаете, что мы сейчас занимаемся финансовым оздоровлением «Авианта» и Харьковского авиазавода. И мы примем все неотложные меры. Никакие банки в результате таких необоснованных действий не будут разрушать работу авиационных предприятий», - сказала она.

Справка УНИАН. Харьковский авиазавод специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основными конкурентами Ан-74Т-200А являются турбовинтовые транспортные самолеты CASA 295 (Испания) и C-27J (Локхид-Мартин, США). Потенциальный рынок сбыта Ан-74Т-200А – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.