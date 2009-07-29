Гривня на межбанке и дальше сдает позиции

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1240/8,1625, к 12:00 цены выросли до 8,1325/8,1715. К закрытию торгов ценовые уровни достигли уровня - 8,1870/8,2420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,7000.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2580/95, к 12:00 цены поднялись - 0,2585/0,2600. К закрытию цены достигли дневного максимума - 0,2610/25. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3480 (+0,6429).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4158/60, а к 15:20 снизились до 1,4107/09. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5080/11,5460, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх - 11,5190/11,5540. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 11,5490/11,6315.