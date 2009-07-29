«Япончика» спасла случайность
15:42, 29 июля 2009Общество
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В момент выстрела снайпера вор в законе наклонился
|Вячеслав Иваньков (Япончик)
В момент выстреласнайпера он наклонился. "Следователи уверены, что на месте преступления работал именно профессионал, который не смог довести свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам - Иваньков в момент выстрела наклонился", - сообщил в среду официальный представитель СКП РФ. Он отметил также, что "в качестве основной версии следствие считает конфликт между двумя преступными группировками".
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