«Япончика» спасла случайность

15:42, 29 июля 2009
Общество
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В момент выстрела снайпера вор в законе наклонился

Вячеслав Иваньков (Япончик)
Одного из старейших в России воров в законе Вячеслава Иванькова, известного также под прозвищем "Япончик", спасла случайность.

В момент выстреласнайпера он наклонился. "Следователи уверены, что на месте преступления работал именно профессионал, который не смог довести свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам - Иваньков в момент выстрела наклонился", - сообщил в среду официальный представитель СКП РФ. Он отметил также, что "в качестве основной версии следствие считает конфликт между двумя преступными группировками".

 

Эхо Москвы

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