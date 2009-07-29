Собаки будут получать наркотики бесплатно

Правительство утвердило порядок использования наркотических средств и психотропных веществ для дрессировки служебных собак.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Администрации Государственной пограничной службы Павел ШИШОЛИН.

«В настоящее время законодательство Украины не определяет механизм обеспечения наркотическими и психотропными средствами Госпогранслужбы, МВД, СБУ и Гостаможни, которые осуществляют подготовку служебных собак для осуществления мер по противодействию незаконному обороту наркотиков», - сказал П.ШИШОЛИН.

В то же время, по его словам, в соответствии с законом о наркотических средствах такой порядок должен утверждаться постановлением правительства.

«Утвержденный сегодня на заседании порядок определяет механизм передачи, перемещения, применения, хранения, отпуска, ведения учета и уничтожения изъятых из незаконного оборота наркотиков, которые являются вещественными доказательствами», - уточнил он.

По его словам, передача наркотических и психотропных средств для подготовки служебных собак будет осуществляться на бесплатной основе в присутствии не менее двух человек, определенных руководителем органа досудебного следствия.

Представитель Госпогранслужбы также добавил, что порядок передачи таких веществ будет утверждаться совместным приказом Администрации Госпогранслужбы, МВД, СБУ и Гостаможслужбы.