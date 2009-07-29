Вдова Гонгадзе заявила отвод следователю

Адвокат вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО 29 июля обратилась к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением об отводе следователя по делу расследования убийства Г.Гонгадзе Александра ХАРЧЕНКО и с просьбой отстранить от расследования дела заместителя генерального прокурора Николая ГОЛОМШУ.

Об этом она сообщила сегодня в интервью УНИАН.

В контексте этого В.ТЕЛИЧЕНКО выразила убеждение в необходимости, чтобы это дело продолжил расследовать заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН. По словам адвоката, в настоящее время «нехватка профессионализма следователей ставит под угрозу возможность обвинения в суде».

Также В.ТЕЛИЧЕНКО считает, что без привлечения иностранных экспертов к проведению экспертизы фрагментов черепа не может быть окончательной уверенности в том, что он принадлежит журналисту.

«Высокая вероятность, что это именно они (остатки черепа), тем не менее, без выводов зарубежных экспертов полной уверенности относительно происхождения этих фрагментов не может быть», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При этом она отметила, что украинские эксперты могут сделать экспертизу, «но из-за политического давления на следствие, которое зашкаливает, существуют огромные предостережения к заключению, которое будет сделано украинскими экспертами”, поэтому будет настаивать на проведении генотипоскопической экспертизы за рубежом с участием украинских экспертов.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, если этого не будет сделано, то ни друзья, ни родственники, ни сообщество не поверят, что остатки черепа действительно принадлежат Г.Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, 28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были обнаружены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». Вместе с тем в ГПУ отметили, что остатки черепа повреждены, поскольку в свое время на месте, где они были найдены, «работал экскаватор». Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительные выводы экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

Вместе с тем, 23 июля адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на слова своего подзащитного, заявил, что А.ПУКАЧ не называл следствию заказчиков убийства Г.Гонгадзе, а также не указывал место, где находится его голова.