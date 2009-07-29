Тимошенко поручила упростить выдачу актов на землепользование

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному комитету по земельным ресурсам подготовить постановление об упрощении процедур выдачи актов на землепользование.

Соответствующее поручение премьер дала во время правительственной «горячей» телефонной линии, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Это постановление, отметила премьер, будет рассмотрено на ближайшем заседании Кабмина.

«Этот вопрос я взяла под свой контроль», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер поручила Госкомзему осуществить проверку и анализ процедур оформления земельных паев и соглашений об аренде земли. «Мы на следующем заседании правительства примем постановление не только об упрощении процедуры получения актов на землепользование, но и об оформлении аренды земли», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.