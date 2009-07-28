Руководство фабрики «Яновская» обжалует законность забастовки

Руководство обогатительной фабрики ЗАО «Яновская» (город Красный Луч Луганской области) обжалует законность забастовки трудового коллектива, которая продолжалась свыше двух недель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер Луганской областной организации Всеукраинского союза рабочих (ВСР) Юрий ХОХЛОВ.

По его словам, сегодня в городском суде состоялось предварительное слушание дела по иску руководства ЗАО «Яновское», которое требует признать незаконной забастовку рабочих фабрики с требованиями выплаты долгов по зарплате. В случае признания судом незаконности проведения этой акции протеста, руководство фабрики будет иметь право требовать от трудового коллектива возмещения ущерба, нанесенного в результате прекращения работы фабрики. Слушание дела назначено на 16.00 30 июля.

Ю.ХОХЛОВ заявил, что руководство фабрики на сегодняшний день фактически вышло из переговорного процесса. Долги по зарплате не погашены: за апрель выплачено всего 17%, за май-июнь вообще ничего не платили.

Несмотря на решение внеочередной сессии Краснолучского городского совета от 16 июля, который поддержал законные требования забастовщиков, владелец фабрики не только в недельный срок не погасил долги, но и не предоставил график их погашения. Кроме того, зарплата рабочим фабрики не приведена в соответствие с действующим законодательством Украины и не уплачена разница по зарплате с 1 января 2009 года.

Ю.ХОХЛОВ также сообщил, что вечером в воскресенье, 26 июля, неизвестные избили председателя стачкома фабрики Анатолия МОСКАЛЁВА.

Как сообщал УНИАН, забастовка на обогатительной фабрике “Яновская” продолжалась с 2 по 20 июля. Забастовщики требовали погасить задолженность по зарплате за три месяца. Долги накоплены с января текущего года. Зарплату за январь-февраль и половину марта рабочие получали частями. За апрель-июнь зарплата вообще не выплачена.

17 июля городской совет Красного Луча обязал владельца обогатительной фабрики выплатить рабочим предприятия задолженность по заработной плате.