По факту нападения на дом Лавриновича возбудили уголовное дело

Сотрудники Главного управления МВД Украины в Киевской области возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на дом первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным министерства, вечером 21 июля четверо неизвестных в масках ворвались в домовладение А.ЛАВРИНОВИЧА, которое находится в поселке Плюты Обуховского района Киевской области.

Нападавшие нанесли легкие телесные повреждения садовнику, который одновременно выполняет функции сторожа дома, взломали сейф в доме и похитили из него пистолет ПСМ калибра 5,45 мм, после чего скрылись.

Пострадавший и владелец дома после инцидента обратились с соответствующим заявлением к правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, преступники разыскиваются, добавили в МВД.