СБУ проводит обыски в офисах двух фирм в Кременчуге

Служба безопасности Украины проводит обыск в помещениях ЗАО «Кребо» и ЗАО «Нефтехимик» в Кременчуге (Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 11.00 люди в черных масках взломали двери офиса по улице Жадова, 4, где находятся офисы ЗАО «Нефтехимик» и благотворительного фонда «Джерело Дніпра», почетным председателем которого является экс-руководитель «Укрататнафты» Владимир МАТИЦИН.

Люди в черных масках заблокировались изнутри, закрыли жалюзи на окнах первого этажа. Некоторые из подъехавших остались в машинах. Никаких объяснений журналистам никто не давал. Более того, при попытке сфотографировать людей в масках один из них грубо толкнул представителя прессы и едва не разбил фотоаппарат. Также выталкивали и депутата горсовета Юрия ГРИЦЕНКО, входящего в окружение В.МАТИЦИНА.

Позже подъехала милиция, ГАИ. Внутрь здания их не пустили. Следственно-оперативная группа Автозаводского райотдела милиции опросила свидетелей, составила протокол.

Один из оставшихся в машине участников операции пояснил, что это представители СБУ Киева выполняют решение Бориспольского райсуда о проведении обыска. Так как двери им никто не открыл, их пришлось взламывать. Позже из здания вышел один из представителей СБУ и завел разговорившегося сотрудника внутрь. При этом заблокировали и вторую, раздвижную дверь.

В это же время люди в масках прошли в офис ЗАО «Кребо» на Молодежном. По имеющимся данным, они также показали решение Бориспольского суда. Руководитель «Кребо» Петр СТОЛЯР сегодня находится в командировке. Вместе с тем журналисты видели, как вчера из офиса «Кредо» допоздна вывозились упакованные коробки.