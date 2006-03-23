МВД рассматривает три версии покушения...

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии покушения на жизнь председателя наблюдательного совета компании „Славутич-капитал”, кандидата в депутаты Днепропетровского областного совета по списку „Народного Союза Наша Украина” Геннадия КОРБАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, первая версия связана с бизнесом Г.КОРБАНА, в том числе, что касается приватизации Никопольского завода ферросплавов; вторая – адвокатская деятельность и третья – политическая, которая связана с тем, что Г.КОРБАН готовил представление в суд о снятии Партии регионов с выборов в Днепропетровский облсовет.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что ни одна из версий не является ведущей и поводом к тому, что за неделю до покушения Г.КОРБАН пересел в бронированный автомобиль.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 марта в центре Днепропетровска было совершено покушение на кандидата в депутаты Днепропетровского областного совета Г.КОРБАНА. В результате обстрела автомобиля Г.КОРБАН не пострадал, его охранник получил несколько ранений.

По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Октябрьского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Г.КОРБАН баллотируется в облсовет по списку избирательного блока “Народный Союз Наша Украина”. Он является председателем наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании “Славутич-капитал”, председателем наблюдательного совета Южного горно-обогатительного комбината, членом наблюдательного совета Никопольского ферросплавного завода и АО “Укрнафта”.