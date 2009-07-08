На АрселорМиттал Кривой Рог в металлоломе нашли снаряд
10:22, 08 июля 2009Общество
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Калибром 85 миллиметров
На ОАО „АрселорМиттал Кривой Рог” вчера вечером в вагоне с металлоломом обнаружен артснаряд времен Второй мировой войны калибра 85 миллиметров.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области.
Вагон транспортирован на специальную площадку и взят под охрану.
Артснаряд будет уничтожен пиротехниками Управления МЧС.
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