Нигерийские боевики захватили в плен украинца

Нигерийские боевики захватили танкер Sichem Peace. Среди заложников из экипажа - двое россиян и один украинец, сообщил портал «Морской бюллетень-Совфрахт».

Танкер Sichem Peace был атакован боевиками группировки «Движение за освобождение дельты Нигера» 5 июля, судно находилось в 18 милях от побережья Нигерии.

Боевики поднялись на судно, забрали с собой в качестве заложников шестерых человек и вместе с ними покинули танкер.

Оставшийся на судне экипаж увел Sichem Peace на расстояние 100 миль от побережья, где, видимо, и дрейфует в настоящее время.

Среди членов экипажа - шестеро иностранцев: двое россиян, один украинец, двое филиппинцев и один выходец из Индии, отмечает РИА «Новости».