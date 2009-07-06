Погода на завтра

Завтра на территории Украины ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях, местами в Крыму, а днем и в Житомирской и Винницкой области пройдут кратковременные дожди, грозы, днем на западе в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, в карпатском регионе местами сильные ливни. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура в южной части ночью будет составлять 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 23-28° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°).

Завтра в Киеве и Киевской области без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем - 26-28°.