Милиция контролирует все въезды в г.Марганец
"Кому-то выгодно раздувать конфликт"
Городским отделом милиции Марганца возбуждено еще два уголовных дела относительно хулиганских действий во время драки в одном из кафе 29 июня, в которой погиб 22-летний сержант милиции Сергей Бондаренко.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУМВД в Днепропетровской области генерал-майор милиции Анатолий НАУМЕНКО.
По его словам, местный суд Марганца отказался выдавать санкцию на арест ранее судимого местного жителя, который подозревается в провокации драки.
А.НАУМЕНКО также отметил, что в настоящее время находится под стражей гражданин Украины армянской национальности, который нанес смертельное ножевое ранение милиционеру.
В городской больнице Марганца находятся три человека, которые получили травмы во время драки.
В.НАУМЕНКО подчеркнул, что драка в кафе возникла на бытовой почве и не основывалась на межнациональной вражде.
«Кому-то выгодно раздувать этот конфликт», - сказал А.НАУМЕНКО.
А.НАУМЕНКО опроверг информацию отдельных СМИ, что в Марганец отправились отряды казаков из Крыма и радикальных группировок.
«Милиция контролирует все подъезды к городу, в Марганце достаточно работников правоохранительных органов для поддержки общественного порядка», - отметил генерал-майор.
По словам А.НАУМЕНКО, ГУМВД проводит оперативную отработку города относительно выявления экономических преступлений, торговли наркотиками и других правонарушений.
Как сообщал УНИАН, 29 июня было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного убийства милиционера во время драки в одном из кафе Марганца.