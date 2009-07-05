Милиция контролирует все въезды в г.Марганец

Городским отделом милиции Марганца возбуждено еще два уголовных дела относительно хулиганских действий во время драки в одном из кафе 29 июня, в которой погиб 22-летний сержант милиции Сергей Бондаренко.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУМВД в Днепропетровской области генерал-майор милиции Анатолий НАУМЕНКО.

По его словам, местный суд Марганца отказался выдавать санкцию на арест ранее судимого местного жителя, который подозревается в провокации драки.

А.НАУМЕНКО также отметил, что в настоящее время находится под стражей гражданин Украины армянской национальности, который нанес смертельное ножевое ранение милиционеру.

В городской больнице Марганца находятся три человека, которые получили травмы во время драки.

В.НАУМЕНКО подчеркнул, что драка в кафе возникла на бытовой почве и не основывалась на межнациональной вражде.

«Кому-то выгодно раздувать этот конфликт», - сказал А.НАУМЕНКО.

А.НАУМЕНКО опроверг информацию отдельных СМИ, что в Марганец отправились отряды казаков из Крыма и радикальных группировок.

«Милиция контролирует все подъезды к городу, в Марганце достаточно работников правоохранительных органов для поддержки общественного порядка», - отметил генерал-майор.

По словам А.НАУМЕНКО, ГУМВД проводит оперативную отработку города относительно выявления экономических преступлений, торговли наркотиками и других правонарушений.

Как сообщал УНИАН, 29 июня было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного убийства милиционера во время драки в одном из кафе Марганца.