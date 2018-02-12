Порошенко выразил готовность обменять российских солдат на Сущенко

Он отметил, что есть готовность обменять российских солдат, которые пришли в Украину как убийцы, на кремлевского политзаключенного Романа Сущенко.

Украина готова обменять российских солдат на освобождение украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в Москве, заявил президент Петр Порошенко.

Читайте такжеВ посольстве Украины в Москве прошёл флешмоб в день рождения Сущенко (фото, видео)«Мы хотим вернуть наших украинцев, задержанных в России. Мы готовы обменять российских солдат, которые пришли в мою страну как убийцы, на Сущенко. Скоро будет четыре года после задержания Россией известного режиссера Олег Сенцова. Сущенко, Сенцов, много крымских татар – мы хотим их вернуть», – заявил Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil, передает радио Свобода.

ФСБ России задержала Сущенко 30 сентября 2016 года в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России, составляющие государственную тайну». Уголовное дело в отношении журналиста возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

24 января Московский городской суд столицы России продлил арест Сущенко до 30 марта 2018 года.

По данным правозащитников, на сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного ею Крыма.