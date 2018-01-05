"Ценный ресурс": Фейгин рассказал, как Путин будет обменивать Сущенко и других политзаключенных

Украинского журналиста Романа Сущенко и других украинских граждан, которых удерживают в России по политическим мотивам, не будут обменивать по списку.

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил российский адвокат Марк Фейгин​, передает Крым.Реалии.

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По его мнению, их обмен будут проводить в индивидуальном порядке.

«Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России – Радіо Свобода) по списку. Это более ценный «ресурс», чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин – Радіо Свобода) будет пытаться менять их по одному», – сказал Марк Фейгин.

Адвокат также отметил, что Роман Сущенко на данный момент чувствует себя нормально.

«Относительно того, как он (Сущенко – Радіо Свобода) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом (мы завершаем знакомиться с делом) накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко – сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко (задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко – КР) или еще кого-то они для этого будут использовать», – заявил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

21 октября российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

27 ноября Московский городской суд продлил Сущенко срок ареста до 30 января 2018 года.

Также Фейгин сообщал, что украинский адвокат Сущенко Евгений Пронин обратится с иском к российской стороне за содержание Сущенко под стражей более 14 месяцев.