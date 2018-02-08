Кличко пообещал начать реконструкцию киевского стадиона "Старт" уже в этом году

Стадион "Старт" известен истрией про так называемый "матч смерти" - игра между киевскими и немецкими футболистами в период Второй мировой войны в 1942 году.

Киевский городской голова Виталий Кличко пообещал в этом году начать реконструкцию стадиона «Старт», который в 2017 году вернули из частной собственности в собственность общины города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил на заседании сессии Киевсовета. Мэр напомнил, что борьба за стадион велась 7 лет.

Читайте такжеСтадион в Мариуполе переименуют в честь экс-нардепа, Героя Украины Владимира Бойко

“Но мы вместе с общественностью отстояли этот объект. И в этом году начнем его реконструкцию”, - сказал городской голова.

По словам Кличко, в конце мая в столице состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. К этому событии в Киеве, преимущественно в школах, обустроят 60 новых футбольных полей за счет средств Минрегионстроя и городской власти.

Мэр подчеркнул, что в целом в этом году на развитие столичного спорта предусмотрено 500 миллионов гривень.

По его словам, будет реконструирован и открыт в мае легкоатлетический манеж на Березняках. Реконструкция ожидает и физкультурно-оздоровительный комплекс «Ринг» на ул. Радужной, продолжится реконструкция стадиона «Русановець» на бул. Давыдова и стадиона с искусственным покрытием на вул. Драйзера. Кроме того, будет капитально отремонтирован бассейн Школы высшего спортивного мастерства Киева на ул. Бастионной.

Читайте такжеВ Киеве в следующем году отремонтируют еще 10 парков

“Также хочу отметить, что будем развивать велосипедную инфраструктуру столицы. Концепцию развития этой инфраструктуры мы должны рассмотреть и принять на сегодняшнем заседании”, - подчеркнул Кличко.

Он заверил, что власть Киева делает все для сохранения городом статуса самого зеленого города Европы. В прошлом году в столице возобновлено рекордное количество парков и скверов – 120.

Как сказал Кличко, обновленный Киевский велотрек, который открыли в мае 2017 года, столичным властям удалось защитить от застройки вместе с общиной, хотя мало кто верил, что возрождение этого объекта возможно.

Читайте такжеНа НСК "Олимпийский" запланированы ремонтные работы перед финалом Лиги чемпионов

“Но нам это удалось. Обновленный велотрек – один из лучших в Европе. Кроме, собственно, велотрека, мы обустроили прилегающую территорию, построили паркинг, кафе и восстановили сквер. Открыли детскую велошколу, в которую могут попасть все желающие, а занятия в ней – бесплатны”, - заявил мэр.

Справка УНИАН: стадион назван в честь киевской футбольной команды, которая именно здесь, по советской легенде, в 1942 победила в футбольном матче над немцами, после чего игроков команды расстреляли. В советской истории этот матч известен как "матч смерти".