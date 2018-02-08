В посольстве Украины в Москве прошёл флешмоб в день рождения Сущенко (фото, видео)

Сегодня незаконно задержанному и арестованному российскими силовиками украинскому журналисту Роману Сущенко исполнилось 49 лет.

В Посольстве Украины в Москве прошел флешмоб по случаю дня рождения украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно удерживаемого в СИЗО «Лефортово».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, украинские дипломаты, чтобы выразить поддержку Сущенко, подготовили баннер с надписью: «С Днём рождения, Роман!» и хештегом FreeSushchenko.

Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский сообщил, что консул отправился в СИЗО на встречу с Сущенко и лично передаст поздравления.

«Мы желаем ему твердости духа и крепкого здоровья. У нас есть надежда, и все делаем для того, чтобы следующий день рождения Роман встретил в кругу друзей и родных», - сказал Нимчинский.

Читайте такжеПриказал не унывать: журналист Сущенко встретился с семьей в московском СИЗО

Он подчеркнул, что ситуация с посещением украинских политзаключённых никогда не была легкой. Нимчинский добавил, что консулы посещают украинцев не только в Москве, но и в других регионах.

«Иногда наши консулы преодолевают до тысячи километров за рулём, чтобы оказать содействие и помощь - моральную и финансовую», - сказал он.

Украина сделает все возможное, чтобы журналист Роман Сущенко скорее вернулся домой, как и другие украинцы, которые находятся в заложниках в России, в оккупированном Крыму и на Донбассе. Об этом в Facebook заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

24 января 2018 суд в Москве продлил арест Сущенко до 30 марта.