ФСБ оказывает давление на Сущенко, чтобы заставить его признаться в шпионаже - адвокат

Адвокат заявил, что ФСБ РФ оказывает давление на украинского журналиста Романа Сущенко с целью заставить его признаться в шпионаже. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Фейгин сказал журналистам, комментируя продление ареста Сущенко до 30 января 2018 года.

«Сейчас мы подошли к такому пику этого дела, когда у следствия есть последняя возможность добиться от Романа признательных показаний, согласия сотрудничать со следствием. Роман не только не признал вину – в общем, он со следователем и не общается, кроме бытовых вопросов и вопроса встречи с родственниками», - сказал Фейгин.

«Хочу подчеркнуть – давление на Романа осуществляется на предмет того, чтобы он признал вину, оно носит психологический характер. Но, тем не мене, Роману внушается, что это может поспособствовать смягчению наказания», - добавил адвокат.

По его словам, позиция Сущенко в такой ситуации единственно правильная, поскольку дело имеет политический характер и согласие со следователем будет вести к «более пагубным последствиям».

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Фейгин добавил, что об этом свидетельствуют другие случаи с украинскими политзаключенными, которые написали явку с повинной – никто из них домой не вернулся, хотя многих, как в случае Николая Карпюка и Станислава Клыха, вынудили сознаться с применением физического насилия.

Также адвокат подчеркнул, что защита обжалует сегодняшнее решение суда о продлении ареста Сущенко.

Он добавил, что украинский адвокат Сущенко Евгений Пронин будет из Украины подавать иск в отношении российской стороны за содержание Сущенко под стражей более 14 месяцев.

По словам Фейгина, следствие рассчитывает, что за эти два месяца Сущенко и защита ознакомятся с материалами дела. Он добавил, что защита уже ознакомилась с 5 из 10 томов дела.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

Как известно, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения, соответственно, в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.