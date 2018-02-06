Адвокат Дронова на заседании выступил против назначения рассмотрения дела по существу

Он заявил, что переход к рассмотрению дела по сути является преждевременным, поскольку у него есть вопросы к следствию.

Адвокат второго подозреваемого в деле о ДТП в Харькове Геннадия Дронова выразил свое несогласие по поводу того, чтобы суд начинал рассмотрение дела по существу. Об этом он заявил в судебном заседании.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: Зайцевой грозит до 10 лет тюрьмы (видео)«Считаю, что переход к рассмотрению по сути является преждевременным, поскольку у нас есть вопросы к следствию, и мы имеем право обжаловать действия следователей. Также мы против того, чтобы мой подзащитный дальше содержался под стражей», - выступил в суде Сергей Перепелица, передает АТН.

Защитница Елены Зайцевой Юлия Козырь не против рассмотрения дела по существу.

Прокуратура в судебном заседании просит продлить подозреваемым Зайцевой и Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога еще на 60 дней. Также прокуратура просит назначить дело к рассмотрению по существу.

Елена Зайцева не возражает против требований прокуратуры. Об этом она заявила в судебном заседании.

В суд от троих потерпевших поступилии три иска. Адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь сообщил, что в исковых требованиях идет речь только о моральной компенсации.

Судебное заседание продолжается.